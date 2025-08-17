Leao Milan, col Bari la notte di Rafa! Allegri si affida al portoghese, svolta in arrivo in un ruolo inedito?

Leao Milan, Massimiliano Allegri si affida al portoghese contro il Bari: l’ex Lille agirà nel ruolo di centravanti. Svolta in arrivo?

Milano si accende per la prima sfida ufficiale della stagione rossonera! A San Siro, stasera, il Milan scenderà in campo contro il Bari per i trentaduesimi di Coppa Italia, dando il via a un’annata che si preannuncia ricca di novità e aspettative. Come rivela in prima pagina Il Corriere dello Sport di stamattina, l’attenzione è tutta puntata sull’attacco, con il titolo “Milan, Leao aspetta Hojlund. Max sfida il Bari: Rafa falso 9″ che cattura l’essenza della vigilia.

L’inedito ruolo di Rafael Leao come falso nove sarà uno degli aspetti più interessanti da osservare. Una soluzione, questa, già sperimentata diverse volte durante il pre-campionato e che Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero, sembra intenzionato a proporre anche in gare ufficiali. L’idea è quella di sfruttare al massimo la velocità, la tecnica e la capacità di dribbling del fuoriclasse portoghese in una posizione più centrale, creando imprevedibilità e spazi per gli inserimenti dei compagni. Questa mossa tattica potrebbe essere un punto di svolta per il Milan di Allegri, un segnale chiaro delle nuove strategie che il tecnico vuole implementare.

Ma l’altro grande tema sul tavolo, come sottolinea Il Corriere dello Sport, è l’attesa per l’arrivo di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, infatti, è il centravanti designato per rafforzare il reparto offensivo e fornire ad Allegri una punta di riferimento in grado di finalizzare il gioco e dare profondità alla manovra. La trattativa per Hojlund è ancora in corso, ma la dirigenza rossonera, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare al timone, sta lavorando incessantemente per portare a termine questo importante acquisto. L’arrivo di un attaccante del suo calibro sarebbe un segnale forte delle ambizioni del Milan e della volontà di competere ai massimi livelli in tutte le competizioni.

La sfida contro il Bari, sebbene sulla carta possa sembrare agevole, rappresenta un banco di prova importante per la nuova formazione rossonera. Sarà l’occasione per testare gli schemi di Allegri, affinare l’intesa tra i reparti e dare minuti preziosi ai nuovi acquisti. Il pubblico di San Siro è pronto a sostenere la squadra in questa nuova avventura, sperando di vedere un Milan solido, determinato e capace di esprimere un bel calcio.

L’era di Massimiliano Allegri in panchina e di Igli Tare dietro le scrivanie promette di portare una ventata di freschezza e nuove idee. La pianificazione strategica di Tare, unita all’esperienza tattica di Allegri, punta a costruire un Milan competitivo e proiettato verso il futuro. La partita di stasera non è solo un match di Coppa Italia, ma il primo capitolo di una stagione che si spera possa regalare grandi soddisfazioni ai tifosi rossoneri. Sarà interessante vedere come Leao si adatterà al ruolo di falso nove e quanto il Milan riuscirà a essere offensivo e convincente fin da subito. La Coppa Italia è un obiettivo, ma soprattutto un’opportunità per gettare le basi solide per il campionato e la Champions League.