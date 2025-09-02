Leao guida la rivoluzione rossonera: chi in attacco col portoghese? Tutte le idee tattiche che ha in mente Allegri

Leao sarà il simbolo del Milan nel reparto d’attacco rossonero: chi con lui in avanti? Tutte le idee tattiche di Allegri

Il calciomercato Milan ha vissuto un’estate di profonde trasformazioni, guidate dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Il calciomercato rossonero ha rivoluzionato l’intera rosa, portando a Milano giocatori di altissimo profilo. Tra i colpi più eclatanti e attesi, spicca l’arrivo di Christopher Nkunku, acquistato dal Chelsea per 42 milioni di euro, un investimento che sottolinea le ambizioni del club. L’ex giocatore dei Blues non è l’unico talento a rinforzare il reparto avanzato: la rosa può contare su nomi del calibro di Rafael Leao, Christian Pulisic e il promettente Santiago Gimenez. Con un arsenale offensivo così vasto, la domanda che tutti si pongono è: come giocherà il nuovo Milan di Allegri?

Le scelte tattiche di Allegri: il 3-5-2 e i suoi interpreti

Analizzando le prime uscite stagionali, sembra che Massimiliano Allegri abbia optato per il 3-5-2 come modulo di riferimento per la stagione 2025/26. Questa scelta tattica offre al Milan solidità difensiva e la possibilità di sfruttare al meglio le corsie esterne. Con l’assenza di impegni internazionali, il Milan avrà la possibilità di concentrarsi pienamente sulla Serie A e sulla Coppa Italia, gestendo al meglio le energie dei suoi campioni.

L’attacco rossonero, in particolare, è un vero e proprio quartetto d’assi. Oltre ai già citati Nkunku, Leao, Pulisic e Gimenez, la squadra può beneficiare della versatilità di ogni singolo giocatore. Come riportato da Calciomercato.com, una volta recuperato dall’infortunio, il numero 10 e stella del Milan, Rafael Leao, sarà il punto di riferimento assoluto del reparto offensivo. Al suo fianco, la concorrenza è altissima. In base all’inizio di stagione, si può ipotizzare che Christian Pulisic sarà il partner d’attacco principale di Leao, formando una coppia dinamica e imprevedibile. Questa combinazione, con la sua abilità nel dribbling e nella finalizzazione, può mettere in seria difficoltà qualsiasi difesa.

Nkunku e Gimenez: jolly di lusso e alternative offensive

Il ruolo di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez non sarà meno importante. L’ex Chelsea, con la sua capacità di agire sia da seconda punta che da trequartista, rappresenta un jolly di lusso per Allegri. La sua visione di gioco, la sua tecnica e la sua intelligenza tattica lo rendono un’arma letale da utilizzare a gara in corso o in rotazione, garantendo sempre un alto livello di qualità. Anche Santiago Gimenez si candida a essere un’opzione di prim’ordine. Il giovane attaccante, con il suo fiuto del gol e la sua fisicità, può offrire una soluzione differente in base alle esigenze della partita.

In conclusione, la nuova era del Milan di Tare e Allegri si preannuncia ricca di spunti e di possibilità tattiche. L’abbondanza di talento in attacco, con Leao, Pulisic, Nkunku e Gimenez, permette al tecnico livornese di alternare le soluzioni offensive, mantenendo sempre alta la pressione sugli avversari. I tifosi rossoneri possono sognare in grande: questo Milan sembra avere tutte le carte in regola per tornare a essere protagonista in Italia.