Leao Milan, l’appunto di Landucci non è passato inosservato! Rientro imminente e non solo

Leao Milan, Marco Landucci, vice di Allegri, ha elogiato l’atteggiamento del portoghese e annunciato l’imminente rientro

Un Milan convincente, solido e cinico. Questo il verdetto della trasferta in Friuli, dove i rossoneri hanno superato l’Udinese con un netto 0-3. In panchina, a sostituire l’allenatore Massimiliano Allegri, squalificato, c’era il suo fidato vice, Marco Landucci, che nel post-partita ai microfoni di Sky Sport 24 ha analizzato la prestazione e il cammino della squadra. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: la rinascita rossonera passa per la solidità difensiva e l’impegno di un gruppo eccezionale.

La svolta del Milan: un lavoro sui dati e sui singoli

“Abbiamo lavorato su tutto”, ha dichiarato Landucci, svelando un approccio meticoloso e basato sull’analisi. “Abbiamo visto i dati e questi sono importanti: in due anni il Milan ha preso 49 e 43 gol, se vuoi arrivare in alto sono troppi”. Il dato è inconfutabile e dimostra come il Milan, con il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Allegri, abbia identificato con lucidità il punto debole su cui intervenire. Un problema non solo di reparto, ma di mentalità e applicazione collettiva. La squadra ha risposto presente, con un lavoro specifico sia sui meccanismi di squadra che sull’atteggiamento dei singoli. “Abbiamo lavorato sul reparto e sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione e noi cerchiamo di fare meno danni possibili”, ha ammesso Landucci con la modestia che contraddistingue lo staff tecnico di Allegri. L’obiettivo è chiaro: limitare i gol subiti per poter competere ai massimi livelli.

Il “professionista esemplare” Leao e il segreto del gruppo

Tra le dichiarazioni più significative, spicca il riferimento a un giocatore al momento non disponibile: Rafael Leao. “Vorrei ricordare anche Leao, che non è con noi da un po’, che lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e saremo contenti”, ha detto Landucci. Un’affermazione che serve a fugare ogni dubbio sulla professionalità del talento portoghese e a sottolineare la coesione del gruppo rossonero, un elemento che Allegri e il suo staff considerano fondamentale per raggiungere i propri obiettivi. La testimonianza di Landucci è un’ulteriore conferma di un’atmosfera positiva e di una squadra che, pur con le assenze, dimostra di avere un’anima forte e uno spirito di sacrificio encomiabile. Il Milan, guidato da Allegri e supportato da un organigramma solido, sembra aver trovato la chiave per una stagione da protagonista, partendo dalle basi: lavoro, serietà e unità d’intenti.