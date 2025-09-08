Leao Milan, Allegri studia per il portoghese un nuovo ruolo: al rientro dall’infortunio giocherà da… Ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo aver saltato le prime due partite di campionato a causa di un infortunio muscolare, Rafael Leão si prepara al rientro in campo. Il portoghese, che aveva riportato un problema al polpaccio nel match di Coppa Italia contro il Bari, sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri al termine della sosta per le nazionali. Il suo ritorno è previsto per la sfida di Serie A a San Siro contro il Bologna. Le sue condizioni fisiche sono in netto miglioramento e, la prossima settimana, tornerà ad allenarsi con il gruppo, per essere poi regolarmente tra i convocati per la partita.

Il nuovo ruolo in campo e l’atteggiamento

L’infortunio ha rallentato l’ottimo pre-campionato del giocatore, nel quale si è distinto per la sua nuova posizione in campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel modulo 3-5-2 di Allegri, Leão sarà il “nove” designato. Questo ruolo non cambierà anche qualora il modulo della squadra dovesse variare in un 4-3-2-1, mantenendolo comunque come vertice offensivo. La sua posizione in campo non sarà influenzata dalla scelta del compagno di reparto, che sarà uno tra Pulisic e il nuovo arrivato Nkunku.

Le aspettative su Leão del Milan sono più alte che mai, con la speranza che possa finalmente compiere quel definitivo salto di qualità per affermarsi come un top player. A tal proposito, Allegri si è mostrato molto fiducioso nel potenziale del giocatore, che ha evidenziato un atteggiamento più maturo rispetto alle scorse stagioni. Leão stesso ha ammesso che il mister e Ibrahimovic gli hanno chiesto di limitare l’uso dei social network, per concentrarsi esclusivamente sul campo, l’unico luogo dove può dimostrare il suo valore.