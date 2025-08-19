Leao Milan, il portoghese incide da prima punta: Allegri gli ha trovato un nuovo ruolo? Tutti i dettagli e le ultimissime notizie

Una vittoria che conforta, un esperimento che convince e una squadra che sembra aver ritrovato se stessa. Nell’editoriale per il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza la prima uscita ufficiale del Milan di Massimiliano Allegri, un 2-0 sul Bari in Coppa Italia che, pur contro un avversario di caratura inferiore, offre indicazioni preziose e incoraggianti. Il nuovo corso rossonero riparte esattamente da dove si era interrotto quello vecchio: con una vittoria, sebbene dal sapore e dal peso specifico molto diversi.

L’analisi di Polverosi parte da una premessa necessaria: «il Bari, pur con tutta la sua volontà e la sua discreta qualità (per la Serie B), non può essere l’avversario adatto a fornire indicazioni serie e totalmente credibili sul primo Milan ufficiale di Massimiliano Allegri». Detto questo, però, le risposte arrivate dal campo sono positive e suggeriscono al tecnico di «continuare in quella direzione». La direzione è quella di un Milan solido, con una difesa a tre che ha superato il test senza affanni, e con un’idea tattica intrigante in attacco.

Il cuore della riflessione è l’esperimento di Rafael Leão come punta centrale. «Il 10 che gioca da 9 è un’idea di Allegri, idea che l’interprete ha prima accettato, poi elaborato e infine valorizzato segnando il gol dell’1-0 da centravanti vero», scrive Polverosi. Un’intuizione che, prima dell’infortunio del portoghese, ha dato i suoi frutti, aprendo però a un interrogativo sul futuro: con l’arrivo di un centravanti “vero”, Leão tornerà sulla fascia o giocherà al suo fianco? La risposta arriverà solo con il campionato.

La conclusione dell’editoriale è un’iniezione di fiducia. Allegri aveva chiesto una partita «di responsabilità» e la squadra ha risposto presente, attaccando dall’inizio alla fine. Il paragone con la Juventus è emblematico: «erano due squadre confuse, sempre alla ricerca di loro stesse, ecco, ora sembrano ritrovate e convinte di quanto stanno facendo». Una convinzione ritrovata, in attesa di test più probanti, che fa ben sperare il popolo rossonero.