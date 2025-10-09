Connect with us

Leao Milan, il calciatore portoghese ha solo una strada per evitare la panchina! Allegri lo ha avvisato

4 giorni ago

Leao Milan, il calciatore portoghese ha solo una strada per evitare la panchina! Allegri lo ha avvisato. Le ultimissime notizie

Nonostante Rafael Leao non abbia ancora recuperato la piena forma fisica dopo l’infortunio al soleo, a Massimiliano Allegri non è andato giù l’approccio mostrato dal numero 10 nelle recenti sfide di campionato del Milan contro Napoli e Juventus. L’allenatore si aspettava un impatto ben diverso da un giocatore con il suo talento, come testimoniato dalla strigliata avvenuta negli spogliatoi dell’Allianz Stadium al termine dell’ultima partita.

È fondamentale evitare allarmismi: non c’è un “caso Leao” vero e proprio, ma è innegabile che sul portoghese gravino aspettative elevate che, al momento, sono state disattese. La stampa ha riassunto perfettamente la situazione. In merito, Il QS, edizione Il Giorno, ha intitolato in modo perentorio: “Pedalare o sarà panchina”.

La Chiave è la Continuità

Il messaggio è chiaro e diretto: a Leao è richiesto di fare di più e, soprattutto, di trovare quella continuità che è sempre stata la sua nota dolente. La sua carriera è a un bivio: da un lato, il potenziale di campione assoluto; dall’altro, la frustrazione di un talento inespresso a causa della discontinuità.

Allegri, in questo senso, è l’uomo giusto per spronarlo. Il tecnico non tollera l’atteggiamento indolente o svogliato in campo e sta usando il pugno duro, anche a costo di escluderlo dai titolari in presenza di alternative valide come Pulisic, Nkunku o Gimenez. Il suo obiettivo non è punire, ma scuotere Leao, convincendolo a esprimere il suo immenso valore non solo a sprazzi, ma in modo costante. L’esito dipenderà esclusivamente dalla risposta che il giocatore saprà dare nelle prossime settimane.

