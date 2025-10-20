Leao Milan, Allegri sul ruolo del calciatore portoghese: «Credo che possa migliorare a fare questa cosa, con Gimenez…». Le ultimissime

La vittoria contro la Fiorentina ha regalato al Milan non solo la testa della classifica, ma anche un’importante intuizione tattica dal suo allenatore, Massimiliano Allegri. La sua dichiarazione post-partita, in cui ha parlato di un «vantaggio molto importante» nel «giocare senza centravanti», non è passata inosservata. E la ragione di tale beneficio ha un nome e cognome: Youssouf Fofana.

Analizzando la prestazione ai microfoni di DAZN, Allegri ha identificato chiaramente il perno della sua manovra offensiva nel secondo tempo: «…soprattutto nel secondo tempo, Fofana ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante». Questo dettaglio spiega la scelta di non avere un riferimento fisso in avanti, che ha permesso a Leao di spaziare di più e, soprattutto, al centrocampo di diventare più aggressivo e imprevedibile.

Il Milan guidato da Allegri e gestito dal DS Tare sta dimostrando una grande capacità di adattamento, trasformando le emergenze in risorse. L’idea di liberare Fofana in fase offensiva, sfruttando la sua fisicità e il suo tempismo negli inserimenti, crea un grattacapo costante per le difese avversarie. L’azione da mezzala, con la possibilità di agire da centrocampista d’attacco a sorpresa, è un’arma che il tecnico vuole affinare.

Mentre le polemiche sul rigore infuriano fuori dal campo, il Milan si concentra sul proprio gioco. Allegri ha trovato un nuovo equilibrio, dove la duttilità dei suoi uomini di centrocampo diventa l’arma segreta per sopperire a infortuni e squalifiche. Con Leao che attira l’attenzione della difesa e Fofana che si butta negli spazi, il Milan ha trovato la formula per essere pragmatico e vincente.

Allegri ha quindi lanciato un segnale chiaro: il suo Milan può evolvere verso un calcio più fluido e meno dipendente dalla punta centrale, facendo degli inserimenti di Fofana un punto di forza da qui in avanti.