Leao Milan, l’esperimento di Allegri convince! Intreccio con Pulisic, quel dettaglio tattico non è passato inosservato

Leao Milan, le prove tattiche di Massimiliano Allegri col portoghese centravanti funzionano: cambia anche la posizione di Pulisic

Hong Kong è stata la cornice di un’amichevole che ha visto il Milan imporsi con un convincente 4-2 sul Liverpool, una vittoria che non solo esalta il punteggio, ma anche la solida prestazione e la nuova identità tattica che sta prendendo forma sotto la guida di mister Massimiliano Allegri. La gara ha messo in luce una grande intensità difensiva e una compattezza notevole, soprattutto nella prima frazione di gioco, segnale inequivocabile del duro lavoro intrapreso dalla squadra.

L’arrivo di Allegri in panchina e la sapiente mano del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sembrano già dare i primi frutti. Tra le nuove acquisizioni, spicca senza dubbio la prestazione di Ricci, uno dei migliori in campo, che ha mostrato di essersi già integrato alla perfezione nei meccanismi rossoneri. La sua presenza a centrocampo ha garantito equilibrio e qualità, elementi fondamentali per la futura ossatura del Milan.

Un aspetto tattico che ha catturato l’attenzione e generato un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori è stato l’utilizzo di Rafael Leão nel ruolo di falso nueve. Su questo esperimento, il noto giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani ha espresso il suo entusiasmo sul proprio account “X”, scrivendo: “L’esperimento di Leao finto 9 è decisamente interessante (provò Pioli solo una volta e lasciò subito stare). In questo modo la discontinuità del portoghese può essere retta dalla squadra. Tatticamente la fascia sx è più coperta e lo stesso Pulisic ha più libera di manovra.”

Le parole di Ravezzani evidenziano un punto cruciale: la potenziale soluzione alla discontinuità che a volte ha caratterizzato le prestazioni di Leão. Giocando al centro, il talentuoso portoghese può sfruttare la sua straordinaria tecnica e la sua velocità per creare scompiglio nelle difese avversarie, pur avendo meno oneri difensivi rispetto a quando parte dall’esterno. Questo permette alla squadra di assorbire meglio eventuali momenti di minor brillantezza da parte del suo stella offensiva.

Dal punto di vista tattico, l’impiego di Leão come falso nueve porta con sé benefici tangibili. La fascia sinistra, tradizionalmente occupata dal portoghese, risulta ora più coperta, garantendo una maggiore solidità difensiva. Inoltre, questa scelta libera Christian Pulisic, che operando sull’altra fascia o muovendosi tra le linee, può godere di una maggiore libertà di manovra, esprimendo al meglio le sue qualità offensive e la sua visione di gioco. La sua capacità di inserirsi e di dialogare con i compagni lo rende un elemento chiave in questa nuova configurazione.

Il lavoro di Massimiliano Allegri è solo all’inizio, ma le prime indicazioni sono estremamente promettenti. La determinazione mostrata contro il Liverpool, unita alla chiara impronta tattica che si sta delineando, fa ben sperare per la prossima stagione. Il Milan sembra avere tutte le carte in regola per affrontare le sfide future con rinnovato vigore e una strategia ben definita. L’intesa tra Allegri e Tare sarà fondamentale per continuare a costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i vertici.