Leao Milan, Allegri ha ancora fiducia nell’attaccante portoghese? Gli ultimi spifferi da Milanello… Ultimissime

Leao Milan, Allegri ha ancora fiducia nell'attaccante portoghese? Gli ultimi spifferi da Milanello…

La sosta per le Nazionali si apre con un dibattito acceso in casa Milan: la prestazione di Rafa Leao contro la Juventus, macchiata da due occasioni gol fallite in modo clamoroso, ha immediatamente riacceso i riflettori e le critiche su un calciatore che, pur avendo spesso dimostrato il suo valore, non è immune da giornate meno brillanti. Tifosi e addetti ai lavori hanno ricominciato a mettere in discussione il portoghese, ma il Milan resta fermo sulla sua posizione.

A stemperare gli animi e a offrire una visione dall’interno del club di Via Aldo Rossi ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube per fare chiarezza. Secondo Romano, nonostante la delusione di tutti, incluso l’allenatore Allegri, non c’è alcun punto interrogativo sul futuro e sul ruolo di Leao.

La Visione del Club

«In tanti hanno visto i video di Max Allegri a bordocampo, che avrebbe gradito un gol contro la Juventus per le opportunità che ha avuto Rafa Leao, ma non ne monterei un caso», ha spiegato Romano. «Credo che si parlerà tantissimo di Leao perché entriamo nella sosta, per due settimane sentiremo parlare tanto di Leao in tutto e per tutto per quanto riguarda la partita contro la Juventus, ma vi posso garantire al 100% che all’interno del Milan non c’è nessun caso Leao o un punto interrogativo».

Il Club, con il pieno accordo tra l’area tecnica di Tare e la panchina di Allegri, considera il portoghese un elemento fondamentale del progetto, tenendo conto anche del recente infortunio che ne ha rallentato il pieno recupero.

La Richiesta di Allegri

Romano ha specificato che le pretese di Allegri rientrano nella norma e non sono segnale di una crisi: «È una partita, Leao sta rientrando da un infortunio, certamente poteva fare meglio ma non si monta un caso Leao per questo. Leao resta assolutamente una parte importante di questo Milan, un giocatore su cui Max Allegri fa affidamento ma da cui pretende di più: è anche giusto, fa parte della mentalità di Allegri e della sua capacità di migliorare i giocatori anche nella mentalità, non solo dal punto di vista tecnico».

In conclusione, la linea del Milan è chiara: «Da qui a montare un caso Leao non è assolutamente questa la questione, all’interno del Milansono tutti dalla parte di Rafa per remare tutti insieme verso un Milan in evidente miglioramento, in evidente crescita e quindi con Rafa Leao a far parte assolutamente di questo percorso». Nessun caso dunque: solo la ferma richiesta di maggiore concretezza da parte del suo tecnico.