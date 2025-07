Leao Milan, Allegri lo coccola in conferenza: «Mi piace molto da attaccante, ci tengo a dire questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Le parole di Massimiliano Allegri al termine dell’amichevole vinta dal Milan per 4-2 contro il Liverpool ad Hong Kong sono state chiare e rassicuranti, in particolare riguardo alla posizione in campo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, schierato a sorpresa nel ruolo di centravanti, ha convinto il tecnico rossonero.

“Leao ha fatto molto bene da centravanti,” ha dichiarato Allegri, evidenziando la prestazione positiva del suo numero 10 in una posizione non convenzionale per lui. Un’affermazione che suggerisce come questa opzione tattica possa essere considerata seriamente in vista della prossima stagione. Il portoghese ha dimostrato non solo le sue consuete doti di dribbling e velocità, ma anche una buona capacità di legare il gioco e di finalizzare, come testimonia il suo gol nella partita.

L’elogio di Allegri non si è limitato al singolo, ma ha abbracciato l’intera rosa: “così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre-season“. Un attestato di stima per l’impegno e la dedizione mostrati dal gruppo in queste prime settimane di preparazione. Il Milan sta affrontando test importanti e i risultati, uniti alle sensazioni sul campo, sembrano confermare una buona progressione del lavoro.

La scelta di provare Leao come centravanti in amichevole offre ad Allegri nuove soluzioni tattiche, rendendo l’attacco rossonero ancora più imprevedibile. La sua duttilità e la capacità di adattarsi a diversi ruoli sono un valore aggiunto per la squadra. Con queste premesse, la condizione e la mentalità con cui il Milan si sta preparando fanno ben sperare per una stagione ricca di soddisfazioni.