Leao Milan, il portoghese può raggiungere quota 20 reti a fine anno? La risposta di Allegri in conferenza stampa. Ultimissime

Durante la conferenza stampa di vigilia alla sfida contro l’Atalanta, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri si è soffermato a lungo sull’evoluzione di Rafael Leao, il giocatore da cui dipendono gran parte delle fortune offensive rossonere.

Interrogato sulle potenzialità realizzative del portoghese in questa stagione, Allegri ha lanciato una vera e propria scommessa, fissando un target ambizioso per il suo fuoriclasse: «Credo che possa fare quel numero di gol, 20-25». Una dichiarazione forte, che certifica la fiducia del tecnico nelle qualità dell’attaccante.

Tuttavia, Allegri non ha nascosto i punti dove Leao deve ancora migliorare per raggiungere tale exploit numerico. L’analisi del mister è stata chirurgica e ha messo in luce la necessità di una maggiore concretezza: «Sta crescendo di condizione, si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante. Deve migliorare dentro l’area».

Il tecnico ha specificato come l’area di rigore sia ancora il tallone d’Achille di Leao: «Ha avuto occasioni importanti e le ha poco sfruttate. Deve essere più cinico, deve migliorare molto in area ma da fuori area fa bei gol». Il talento e la capacità di segnare da lontano non sono in discussione, ma è l’efficacia nei sedici metri, tipica dei grandi bomber, che il portoghese deve affinare. Questa crescita è fondamentale, specialmente in un momento in cui la «coperta corta» e l’alternanza tra Santiago Gimenez e Christopher Nkunku rendono l’apporto di Leao ancora più decisivo.

La richiesta di cinismo, però, si estende all’intero gruppo, come sottolineato da Allegri in chiusura: «Deve migliorare come tutta la squadra». Il messaggio è chiaro: per competere al vertice e per dare continuità ai risultati in assenza di rinforzi immediati (come auspicato dal DS Tare per gennaio), il Milan ha bisogno che i suoi leader, a partire da Leao, elevino il loro standard realizzativo. Il cammino verso i 20-25 gol passa dall’eliminazione di ogni spreco.