Leao a caccia della definitiva consacrazione: scende in campo anche Modric? Allegri si affida al croato per aggiungere il tassello scudetto

Leao sta cercando la definitiva consacrazione con la maglia del Milan: Allegri si affida anche a Luka Modric per far decollare il portoghese

Il Milan ha superato con successo il suo primo vero banco di prova in Serie A, raccogliendo quattro punti nei big match consecutivi contro Napoli e Juventus. Questo risultato ha inviato un segnale inequivocabile al campionato: i rossoneri sono in piena corsa per lo Scudetto. La chiave di volta di questa rinnovata ambizione è triplice: solidità, testa e Luka Modrić.

Come titola il Corriere della Sera, finora Massimiliano Allegri ha fatto un lavoro eccellente, infondendo grande solidità tattica e mentale alla sua squadra. La difesa è tornata un muro invalicabile, garantendo clean sheet cruciali, mentre la mentalità di non mollare mai ha permesso di uscire indenni da trasferte complesse. A rendere tutto più semplice in mezzo al campo è la presenza di un fuoriclasse assoluto come Luka Modrić, la cui esperienza e visione di gioco stanno elevando il livello di tutto il reparto.

La Missione Di Allegri: Leão Deve Essere L’Uomo In Più

Nonostante i successi difensivi e la ritrovata compattezza, Allegri sa bene che la caccia al tricolore non può prescindere dal talento offensivo, e per questo ora ha una nuova missione: ritrovare il vero Rafael Leão.

Il numero 10 milanista è il vero nodo da sciogliere. Nelle gare contro Napoli e Juventus, le sue prestazioni sono state deludenti, e il portoghese ha confermato di essere ancora indietro di condizione dopo i 45 giorni di stop forzato a causa dell’infortunio al polpaccio rimediato a metà agosto contro il Bari in Coppa Italia. Le due clamorose occasioni sprecate a Torino, in particolare, pesano come macigni e sono il simbolo di un potenziale inespresso.

L’Impegno Del DS Igli Tare Per La Svolta

Massimiliano Allegri continua a essere convinto che Leão possa essere l’uomo in più del suo Milan, il giocatore capace di spaccare le partite con una giocata. Questa convinzione è supportata anche dal DS Igli Tare, che ha lavorato per costruire una rosa completa e deve ora assicurarsi che tutti i suoi elementi di punta esprimano il massimo valore.

Mentre Tare lavora sul rinnovo di Fikayo Tomori per blindare la difesa e gestisce la potenziale asta per un futuro top player come Dusan Vlahovic (ex obiettivo rossonero), l’imperativo per la prima squadra è recuperare la concretezza e la cattiveria che sono mancate, come evidenziato anche dal rigore sbagliato da Christian Pulisic. La sosta per le Nazionali sarà cruciale per Allegri per insistere sulla disciplina e far scattare la scintilla del “killer instinct” in Leão, trasformando il “divertimento” nel “gol ossessivo” necessario per la vittoria finale.