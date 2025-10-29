Leao, spunta il retroscena prima dell’arrivo al Milan nel 2019: c’entrano l’Inter e Conte, cosa è successo. La ricostruzione

Leao, leader del Milan, poteva essere dell’Inter: spunta il retroscena dell’estate 2019. Conte, allora tecnico nerazzurro, bloccò tutto

A distanza di anni, il nome di Antonio Conte continua a dividere il mondo Inter. In vista della sfida tra il suo Napoli e la squadra ora guidata da Cristian Chivu, Calciomercato.com ripercorre quel biennio infuocato (2019-2021), rivelando un retroscena che coinvolge direttamente il calciomercato Milan e Rafael Leão.

Leoo e la spaccatura sul mercato dell’Inter

Conte arrivò all’Inter nel 2019 con l’obiettivo di instaurare una cultura del lavoro ferrea, ma il suo approccio creò subito tensioni con la dirigenza. Le prime crepe esplosero già durante il primo mercato estivo.

Il tecnico salentino pretese l’arrivo di Romelu Lukaku, scontrandosi con le perplessità del presidente Steven Zhang sui costi dell’operazione. Fu proprio in questo contesto che si verificò l’episodio che legò il destino di Conte a quello del Milan.

Per assicurarsi il feeling con il centravanti belga, Conte arrivò a bloccare l’acquisto, quasi definito, di Rafael Leão. La motivazione era chiara: l’allenatore temeva che l’arrivo del portoghese escludesse l’acquisto del belga.

Il contro-destino di Rafael Leao

Il blocco imposto da Conte all’Inter ebbe conseguenze dirette per il Milan. Non approdato in Nerazzurro, Rafael Leão fu acquistato dal Milan (allora di Marco Giampaolo, poi di Stefano Pioli e oggi di Massimiliano Allegri) dove, negli anni successivi, è diventato uno dei simboli della rinascita Rossonera.

Curiosamente, un’altra decisione controversa di Conte nella sua successiva sessione di mercato (dove si oppose all’acquisto di Anguissa per spingere per Arturo Vidal) rafforza l’idea di una gestione ferrea, spesso contraria alle linee guida del club.