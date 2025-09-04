Leao lavora per il rientro, l’obiettivo è tornare contro il Bologna a San Siro

Leao lavora per farsi trovare pronto! Il numero 10 del Milan punta la sfida con il Bologna

Rafael Leão, il funambolico numero 10 del Milan e uno dei giocatori più talentuosi della Serie A, sta facendo di tutto per accelerare i tempi di recupero e tornare al più presto a disposizione di mister Max Allegri. L’esterno offensivo portoghese è alle prese con un infortunio muscolare e, pur di non perdere ulteriore tempo prezioso, ha deciso di sacrificare i giorni di riposo concessi dall’allenatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Leão si è sottoposto a un intenso lavoro personalizzato a Milanello, combinando sedute di terapia mirata con esercizi specifici per rinforzare la zona colpita. Il suo obiettivo, chiaro e ambizioso, è quello di tornare in campo già per la sfida contro il Bologna, in programma il 14 settembre.

La presenza del “genio” portoghese è ritenuta fondamentale per l’attacco rossonero. La sua velocità, il suo dribbling imprevedibile e la sua capacità di creare superiorità numerica sono armi di cui il Diavolo non può fare a meno, specialmente in un momento cruciale della stagione. La sua assenza si è fatta sentire nelle ultime uscite, dove i rossoneri hanno mostrato qualche difficoltà a sbloccare le partite e a rendersi pericolosi con continuità.

L’impegno e la dedizione mostrati da Leão dimostrano la sua voglia di rimettersi a completa disposizione della squadra e di contribuire alla causa. Il suo lavoro extra durante i giorni liberi è un segnale forte e positivo per tutto l’ambiente milanista, che ora incrocia le dita per vederlo nuovamente calcare il campo.

La tabella di marcia del giocatore lusitano procede spedita, ma lo staff medico del club procederà con cautela per evitare ricadute. L’appuntamento con il Bologna è un traguardo, ma la priorità resta il pieno recupero del campione. Sarà una corsa contro il tempo, un test di resistenza e resilienza per il campione rossonero, che vuole tornare a far sognare i tifosi.