Leao esalta Ibrahimovic: «Fondamentale per me. Vi svelo questo retroscena»

Rafael Leao, esterno portoghese del Milan, ha elogiato la presenza di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: il suo retroscena

Nel corso dell’intervista a Sky dopo la gara tra Slavia Praga e Milan, Rafael Leao ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

QUANTO E’ MILANISTA – «100%. Quando sono arrivato ho avuto la fortuna di avere Ibra in campo che è un campione che mi ha aiutato. Non mi faceva vedere le cose che ho, il talento, i passaggi, il dribbling. Mi ha fatto capire che il Milan è un club storico, in campo dobbiamo far vedere agli altri che li mettiamo indietro. Loro due mi han fatto capire quanto il Milan è importante. Quando sei qui capisci tante cose. Quando vai a Milanello, allo stadio. È un club speciale, è un orgoglio giocare per questa maglia. A Milano si sta bene? Sì sì».

LE PAROLE DI LEAO A SKY DOPO SLAVIA PRAGA-MILAN