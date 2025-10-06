Leao, dopo la sosta serve la svolta! Anche i tifosi insorgono, tutte le mancanze contestate dall’ambiente rossonero al portoghese

Leao, tutto il Milan è dalla sua parte ma dopo la sosta per le nazionali tutto l’ambiente, tifosi compresi, pretendono la svolta dal portoghese

L’inizio di stagione di Rafael Leão con la maglia del Milan è stato un concentrato di promesse, interruzioni e, ora, cocenti delusioni. Il primo gol ufficiale della stagione rossonera porta la sua firma, siglato il 17 agosto nel 2-0 di Coppa Italia contro il Bari, ma subito dopo l’infortunio al polpaccio lo ha tenuto ai box fino al rientro del 28 settembre contro il Napoli. Purtroppo, le grandi aspettative che accompagnavano il suo ritorno in campo finora non sono state rispettate.

La partita contro la Juventus (0-0) è stata un banco di prova amaro: i rimpianti più grossi del Milan passano proprio dai suoi piedi. Entrato al 63′ al posto di Santiago Giménez, Leão ha sprecato due occasioni da gol colossali. La prima, un cross di Pulisic dalla sinistra con il portoghese a tre metri dalla porta difesa da Di Gregorio, è finita fuori. La seconda, al novantesimo inoltrato, lo ha visto calciare malissimo un assist in profondità di Luka Modrić.

Allegri E Il Messaggio Chiaro: Leão Nelle Sue Mani

La situazione di Leão è complessa, anche perché la concorrenza nel reparto offensivo è elevata. Se Christian Pulisic è inamovibile, il portoghese si gioca un posto con Giménez e Nkunku. Nonostante il messicano fatichi a segnare, il suo “atteggiamento è quello giusto” ed è molto più inserito nelle dinamiche della squadra.

Massimiliano Allegri nutre grande considerazione per il numero 10, ma il suo incoraggiamento si è trasformato in un monito chiaro e inequivocabile: «Ha voglia di fare. Leao è nelle sue mani. Sa benissimo che è una stagione importante. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui».

Il tecnico livornese, noto per la sua disciplina e l’esigenza di concretezza (ampiamente sostenuta dal DS Igli Tare), ha bisogno di un “cambio di mentalità” da parte di Leão. Le reazioni di Allegri in panchina ai gol divorati dicono tutto sulla necessità di una maggiore “testa” e lucidità in area di rigore.

Le Critiche Social Dei Tifosi: “È Bravo, Ma Non Si Applica”

Se Allegri chiede impegno, i tifosi del Diavolo sui social network non hanno perdonato il suo atteggiamento e i due gol divorati, imputandolo come il primo colpevole per i tre punti mancati. Il pensiero comune tra i milanisti è il più classico: “È bravo, ma non si applica”.

Molti utenti hanno persino deviato le critiche sulle ormai celebri dirette Twitch del portoghese, suggerendo che dovrebbe concentrarsi maggiormente sul campo. La pazienza sembra essere agli sgoccioli. Leão deve svoltare, per il bene del Milan e per il suo futuro. La concorrenza è forte e, se non ritroverà la “cattiveria” in zona gol, rischierebbe concretamente di perdere il posto nel Milan.