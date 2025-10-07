Leao ritrova la convocazione con il Portogallo: il calendario degli impegni della stella del Milan

Leao è stato nuovamente convocato dal Portogallo dopo il recupero dall’infortunio: il calendario degli impegni della stella del Milan

Dopo lo stop forzato di settembre, Rafael Leao si riprende il suo Portogallo. L’attaccante del Milan è stato regolarmente convocato dal commissario tecnico per i prossimi, cruciali impegni di qualificazione ai Mondiali del 2026. Un ritorno importante per la selezione lusitana, che ritrova uno dei suoi uomini di maggior talento, e una notizia positiva anche per il club rossonero, che vedrà il suo numero 10 mettere minuti preziosi nelle gambe a livello internazionale.

Leao era stato costretto a saltare il precedente giro di convocazioni a causa di un infortunio, ma ora ha pienamente recuperato ed è pronto a rispondere presente. Il suo ritorno, insieme a quello di altri giocatori chiave, è fondamentale per una nazionale che punta a chiudere al più presto il discorso qualificazione e a presentarsi al Mondiale da protagonista.

Il programma che attende l’attaccante del Milan è di due partite da disputare in casa, a Lisbona. Due sfide sulla carta abbordabili ma da non sottovalutare, che serviranno al Portogallo per consolidare il proprio primato nel girone.

Ecco nel dettaglio il calendario che vedrà impegnato Rafael Leao:

Portogallo-Irlanda : la prima sfida è in programma sabato 11 ottobre alle ore 20:45 .

: la prima sfida è in programma . Portogallo-Ungheria: il secondo impegno si terrà martedì 14 ottobre, sempre alle ore 20:45.

Per Massimiliano Allegri e per i tifosi del Milan, saranno due occasioni per monitorare da lontano le condizioni del proprio fuoriclasse, con la speranza che possa tornare a Milanello carico di entusiasmo, magari con qualche gol in più nel bagaglio, e, soprattutto, senza problemi fisici in vista della ripresa del campionato.