Leao centravanti? Albertini consiglia Allegri: «Non è un attaccante d'area, può interpretare il ruolo in questo modo ma...»

Leao centravanti nel Milan di Allegri? Demetrio Albertini, leggenda rossonera, ha fornito un importante consiglio al tecnico livornese

Il dibattito sulla nuova posizione in campo di Rafael Leão come potenziale centravanti nel Milan di Massimiliano Allegri continua a tenere banco. Dopo le recenti critiche sul suo scarso apporto in fase realizzativa e la “inadeguatezza emotiva” evidenziata da alcuni commentatori, anche l’ex bandiera rossonera Demetrio Albertini ha espresso il suo parere.

Intervistato da Tuttosport, Albertini ha analizzato le caratteristiche tecniche del numero 10 portoghese, sollevando dubbi sulla sua capacità di adattarsi pienamente al ruolo di punta centrale, come sembra volerlo utilizzare Allegri.

Leão: Non Una Boa, Ma Un Attaccante Da “Falcate Lunghe”

Demetrio Albertini è stato categorico nell’identificare il DNA calcistico di Rafael Leão, allontanandolo dal prototipo del centravanti puro che il Milan di Allegri cerca:

«Rafa non è sicuramente un attaccante da area di rigore, non può nemmeno fare la boa. È un attaccante da falcate lunghe, da contropiede».

L’analisi di Albertini conferma l’opinione diffusa: il punto di forza di Leão risiede nella sua velocità e nella capacità di spaccare le difese in campo aperto, non nella lotta fisica o nella finalizzazione nello stretto.

Dipenderà Dall’Adattamento: La Sfida Tattica Di Allegri E Tare

Nonostante la sua natura da contropiedista, Albertini non chiude del tutto le porte a una sua conversione, pur etichettandola come una “valida alternativa”:

«Sicuramente può essere una valida alternativa, ma dipenderà come si adatterà al ruolo».

Il successo di questa mossa dipenderà interamente dalla flessibilità del giocatore e dalla capacità di Massimiliano Allegri di modellarlo. L’allenatore, sostenuto dal DS Igli Tare, sta lavorando sulla mentalità e sulla concretezza del portoghese cercando di tirare fuori il massimo dal suo talento. L’esperimento Leão nove è una delle grandi sfide tattiche che il Milan affronterà al rientro dalla sosta delle Nazionali.