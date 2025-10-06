Leao, che attacco del giornalista: «Un problema per il Milan»

Leao vittima di critiche pesanti da parte del giornalista Fabio Ravezzani. Il post su X critica l’atteggiamento del portoghese

Il dibattito su Rafael Leão, l’ala portoghese del Milan e uno dei giocatori più talentuosi e controversi della Serie A, si arricchisce di una critica pesante e diretta. Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di TeleLombardia, ha espresso un giudizio durissimo sul momento del numero 10 rossonero, definendolo apertamente un “problema” per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese.

Leao è un problema per il Milan. O si mette a livello di concentrazione del resto del gruppo e decolla o è destinato a diventare comprimario. Uno straordinario comprimario, capace di cose mirabili. Ogni tanto. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 5, 2025

Il Post Su X contro Leao

La critica è arrivata attraverso un post pubblicato sul profilo X (ex Twitter) di Ravezzani, diventando immediatamente virale tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il giornalista ha attaccato la discontinuità e l’atteggiamento del campione, che in passato ha guidato il Diavolo alla vittoria dello Scudetto, ma che in alcune fasi sembra non esprimere al meglio il suo potenziale.

Secondo Ravezzani, l’attuale Leão non ha compiuto i passi avanti che ci si aspetterebbe da un giocatore del suo calibro e del suo status contrattuale.

Un Dilemma per Allegri

La tesi del giornalista solleva un punto cruciale nella gestione tecnica di Massimiliano Allegri, un allenatore che ha fatto della disciplina e della concretezza il suo marchio di fabbrica. Il tecnico si trova a dover gestire un’arma a doppio taglio: se in giornata, il talento portoghese è capace di spaccare le partite con i suoi strappi e la sua velocità; quando è “distratto”, la sua presenza rischia di diventare un freno, compromettendo la coralità del gioco.

La questione è se la filosofia allegriana, incentrata sull’organizzazione e il sacrificio, riuscirà a plasmare un Leão più continuo e responsabile, trasformando il potenziale “problema” in una risorsa fondamentale. L’inizio di stagione altalenante del Milan rende la critica di Ravezzani un elemento di dibattito non trascurabile. La piazza milanista ora attende una risposta in campo dal giocatore più atteso.