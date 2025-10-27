Connect with us

Leao ingabbiato dalla trappola di Juric? Ecco il piano per Atalanta Milan del tecnico della Dea

Saelemaekers Milan, conferme totali sul futuro del belga in rossonero! Fumata bianca vicina

Calciomercato Milan, società stupita dalle dichiarazioni di Allegri dopo il Pisa? Il retroscena è da non credere, cosa succede

Mercato Milan, per la difesa non tramonta Solet! Spunta l’indizio... Le ultime

Calciomercato Milan, Allegri chiede due colpi a gennaio: i profili individuati e le esigenze della rosa rossonera. Ultime

4 secondi ago

Leao

Leao, il portoghese potrebbe essere l’uomo chiave contro l’Atalanta? Ivan Juric prepara la trappola Kossounou per il classe ’99

In vista dell’impegno casalingo di domani sera contro il Milan, il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, sta preparando la sua squadra con l’obiettivo primario di neutralizzare il giocatore più in forma dei rossoneri: Rafael Leao.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Juric è pronto a riproporre in difesa Odilon Kossounou dal primo minuto. Il difensore ivoriano avrà il compito cruciale di limitare Leao, autore di tre gol nelle ultime due partite di campionato del Milan contro Fiorentina e Pisa.

Le Parole di Juric sul Milan

Dopo il pareggio contro la Cremonese, Ivan Juric ha analizzato l’importanza del prossimo match contro la squadra di Massimiliano Allegri, parlando ai canali ufficiali del club bergamasco:

PAROLE – «Sarà una partita tosta. Contro il Pisa ha pareggiato all’ultimo momento con un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Ha però grandi giocatori, con Allegri è una squadra molto solida e molto competitiva. Sarà una partita tostissima».

Juric riconosce la forza e la solidità tattica imposta da Allegri, ma è determinato a superare la squadra che, nonostante l’emergenza infortuni, continua a lottare per le prime posizioni

