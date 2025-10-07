Leao divide il Milan: Allegri corre ai ripari, c'è il piano del tecnico per recuperare il portoghese. E dopo la sosta...

Leao continua a dividere il Milan: ingressi non proficui contro Napoli e Juve. Allegri deve recuperarlo già a partire dalla gara con la Fiorentina dopo la sosta

La situazione legata a Rafael Leão continua a tenere banco in casa Milan, tanto da meritarsi il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport: “Leao divide il Milan“. Il rendimento deludente del portoghese è ormai il nodo cruciale da sciogliere per Massimiliano Allegri, il cui progetto di corsa Scudetto rischia di essere frenato dalla mancanza di concretezza in attacco.

Le prestazioni del numero 10 rossonero sia contro il Napoli che, in particolare, contro la Juventus, sono state ben al di sotto delle aspettative. L’adattamento al nuovo ruolo di prima punta sta faticando a decollare e i grandi rimpianti per le occasioni sprecate (come quelle clamorose fallite a Torino) pesano sull’umore della squadra. A parziale discolpa di Leão, va detto che il calciatore è ancora indietro di condizione fisica dopo l’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dai campi per ben 45 giorni.

Allegri E La Missione Svolta: Senza Sosta Per Il Recupero

La nuova missione di Massimiliano Allegri è chiara: recuperare il prima possibile il vero Leão. Il tecnico livornese, noto per la sua disciplina tattica e la richiesta di massima applicazione (valori supportati dal DS Igli Tare), sa che il talento del portoghese è la variabile che può decidere il campionato, ma questo talento deve essere messo al servizio della squadra con continuità.

Paradossalmente, la sosta per le Nazionali, che sarebbe stata l’occasione ideale per il lavoro personalizzato a Milanello, non potrà essere sfruttata: Leão è stato convocato e si rivedrà nel Centro Sportivo di Carnago solo la prossima settimana. Questo ritardo complica i piani di Allegri per il suo recupero fisico e mentale, aumentando la pressione in vista del rientro in Serie A.

Il Messaggio Di Igli Tare E Il Prossimo Impegno

Il DS Igli Tare è attento alla situazione. Mentre si lavora per blindare le certezze in difesa (come il rinnovo di Fikayo Tomori) e si gestiscono i leader a centrocampo (vedi Luka Modrić), l’efficacia in attacco resta il tallone d’Achille. La necessità di superare la crisi rigori (con l’episodio di Christian Pulisic a Torino) e di sbloccare Leão sono le sfide immediate.

Quando ripartirà il campionato, il Milan ospiterà a San Siro la Fiorentina dell’ex tecnico Stefano Pioli. Sarà un match ad alta tensione, non solo per il valore dell’avversario, ma perché l’ambiente si aspetterà una risposta immediata da Rafael Leão. La divisione interna e le critiche dei tifosi possono essere superate solo ritrovando l’incisività e la concretezza che il Milan ha dimostrato in altre aree del campo.