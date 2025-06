Leao, l’addio al Milan non è escluso: le cifre che servono per l’attaccante

Leao può lasciare il Milan a luglio o agosto? Ecco il costo dell’attaccante portoghese!

Recentemente, si sono intensificate le voci riguardo a un possibile addio di Rafael Leão al Milan. Nonostante sia considerato uno dei pilastri della squadra e uno dei giocatori più rappresentativi, il club rossonero, a quanto pare, non chiude le porte a una sua cessione, a patto che vengano soddisfatte precise condizioni economiche.

La dirigenza milanista, infatti, ha fissato una cifra minima per avviare qualsiasi trattativa: si parla di non meno di 110 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Questa somma riflette l’alta considerazione che il Milan ha del talento e dell’impatto di Leão sul campo, ma evidenzia anche la volontà di monetizzare adeguatamente in caso di un suo trasferimento. Una simile offerta permetterebbe al club di reinvestire significativamente sul mercato, rinforzando la rosa in più settori e garantendo competitività ad alti livelli.

La posizione del Milan è comprensibile in un contesto calcistico sempre più orientato al bilanciamento economico. Mantenere un giocatore del calibro di Leão, con un ingaggio importante e un valore di mercato elevatissimo, richiede sforzi considerevoli. D’altro canto, la sua partenza, se ben compensata, potrebbe aprire scenari interessanti per il futuro del club, permettendo una ristrutturazione mirata e l’acquisizione di nuovi talenti funzionali al progetto tecnico.

Resta da vedere se qualche top club europeo sarà disposto a sborsare una cifra così elevata per il talentuoso attaccante portoghese. Le prestazioni di Leão nelle ultime stagioni lo hanno proiettato tra i migliori nel suo ruolo, attirando l’attenzione di diverse squadre con ampie disponibilità economiche. Il mercato estivo si preannuncia quindi caldissimo per il Milan, che si trova di fronte a una decisione potenzialmente epocale per il proprio futuro.