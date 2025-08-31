Lazio Verona 4-0: Sarri si rialza con super Castellanos. Il resoconto del match

Lazio Verona 4-0: i biancocelesti di Sarri, dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Como, si riscattano prontamente all’Olimpico

Una serata dalle mille sfumature, quella andata in scena all’Olimpico, dove la Lazio ha finalmente trovato la sua prima, convincente vittoria in campionato. Il risultato finale di 4-0 contro un Hellas Verona irriconoscibile e distratto è un balsamo per l’ambiente biancoceleste, teso da un clima di contestazione nei confronti del presidente Lotito e della società. La vera storia della partita, tuttavia, ha un nome e un cognome: Valentín Castellanos, l’attaccante argentino che ha messo a tacere ogni critica con una prestazione da fuoriclasse assoluto.

La fonte di questa cronaca è una dettagliata descrizione della partita che evidenzia la rinascita del “Taty”. Castellanos, dato in uscita durante l’estate e bersaglio di numerose critiche dopo un precampionato non particolarmente brillante, ha risposto sul campo. E lo ha fatto in grande stile, regalando al pubblico dell’Olimpico una serata che non dimenticheranno facilmente.

Un Primo Tempo da Sogno: Il Taty On Fire

Bastano due minuti a Castellanos per dimostrare che è la sua serata. Riceve un pallone in area, lo protegge con la potenza e la tecnica che lo contraddistinguono, e serve un assist geniale per il taglio di Guendouzi, che sigla il gol del vantaggio. La magia però è solo all’inizio. Cinque minuti dopo, l’argentino fa esplodere l’Olimpico con un’azione da cineteca: un triangolo perfetto con Zaccagni che culmina con una rabona da urlo. Questo gesto tecnico sensazionale mette il pallone sui piedi del Capitano biancoceleste, che non può sbagliare e segna il più classico dei gol dell’ex.

Il primo tempo si chiude con il colpo di grazia. Su una punizione battuta magistralmente da Rovella, Castellanos si libra in aria e con un colpo di testa perentorio non lascia scampo a un tutt’altro che perfetto Montipò, che nell’occasione esce a vuoto. La tripletta dell’argentino non è solo un dato statistico, ma il simbolo di una rinascita personale e collettiva per la Lazio di Sarri, che al riposo va in vantaggio per 3-0.

Il Verona Distratto e la Caccia al Poker

Il Verona, guidato dal tecnico Paolo Zanetti, non è riuscito a opporre la necessaria resistenza. La squadra scaligera è apparsa distratta e molle, incapace di reagire alla veemenza della Lazio. Nonostante un paio di occasioni, tra cui un palo colpito da Bernede intorno alla mezz’ora, i gialloblù hanno fatto troppo poco per impensierire una Lazio che ha giocato “sul velluto” per gran parte della sfida.

Nella ripresa, la Lazio ha continuato a spingere per trovare il poker. Le occasioni non sono mancate, prima con Cancellieri e poi ancora con il solito Castellanos. Alla fine, è il neo entrato Boulaye Dia a mettere il punto esclamativo sulla partita con una zampata vincente, servito dall’altro ex di serata, Reda Belahyane.

Questa vittoria è un segnale forte per la squadra di Sarri, che dimostra di poter superare i momenti difficili.