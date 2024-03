Lazio Milan, Reijnders in panchina: confronto con Pioli, è successo a Milanello. Ultime

Lazio-Milan, Tijjani Reijnders partirà dalla panchina nella gara di questa sera all’Olimpico: decisione presa di comune accordo con Pioli

Come riferito dal Corriere dello Sport, nella gara di questa sera tra Lazio e Milan Tijjani Reijnders partirà nuovamente dalla panchina dopo quella contro l’Atalanta di domenica scorsa.

A dispetto delle indiscrezioni delle ultime ore però dietro l’esclusione dell’olandese non c’è nessun caso particolare se non la bellissima notizia della nascita del figlio, motivo per il quale l’ex AZ non si è allenato giovedì. Dopo un confronto con Pioli si è deciso di farlo partire dall’inizio nella gara di Europa League contro lo Slavia Praga.