Lazio Milan, Pioli torna da Roma con una certezza in più: il retroscena da Milanello dopo la trasferta dell’Olimpico

Il Milan è tornato dalla delicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio con tre punti molto importanti per il proprio cammino in campionato e con una certezza in più.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, quest’ultima vittoria sofferta è stata molto significativa perché ha permesso di evidenziare come la squadra rossonera sia sempre di più dalla parte di Pioli. Un bel segnale in vista del finale di stagione.