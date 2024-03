Lazio Milan, l’ex arbitro De Marco convinto: «Di Bello ha esperienza, poteva gestirla meglio in quel frangente»

L’ex arbitro Andrea De Marco si è espresso così in merito alla direzione arbitrale di Marco Di Bello in Lazio Milan di campionato

Intervistato da TMW, l’ex arbitro Andrea De Marco ha voluto dire la sua su Lazio Milan, evidenziando i vari errori commessi dal direttore di gara Marco Di Bello.

IL CONTATTO MAIGNAN CASTELLANOS – «È la gara che ha fatto più discutere. Maignan però non può smaterializzarsi, Rocchi ha detto che è una di quelle situazioni da 50-50, ma a me piacerebbe più chiarezza. Così si crea confusione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, va data una linea».

IL ROSSO A PELLEGRINI – «L’arbitro deve interrompere il gioco quando c’è un grave infortunio, ma quella è una situazione sfortunata, ha visto il giocatore a terra e forse non ha avuto neanche il tempo. Rivedendo le immagini avrà detto: se avessi fischiato subito… Sono momenti non semplici da gestire, poi da protocollo quello di Pellegrini è giallo e non si discute, ma Di Bello avrebbe potuto interrompere prima il gioco».

SU GUENDOUZI SI POTEVA LASCIAR CORRERE? – «Lo ha valutato come fallo di reazione e per quello va espulso. In quella situazione però tutto sta nell’esperienza, lui ne ha tanta, è internazionale da tempo e poteva gestirla».