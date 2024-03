Lazio Milan, Di Bello fermato dall’AIA! Ecco per quanto tempo non arbitrerà: la decisione di Rocchi

Lazio Milan, Di Bello fermato dall’AIA! Ecco per quanto tempo non arbitrerà: la decisione del designatore arbitrale Rocchi

L’arbitro Marco Di Bello è finito nell’occhio del ciclone per la sua direzione di gara in Lazio Milan. Tante le lamentele dopo la sfida di ieri all’Olimpico, finita con la squadra di Maurizio Sarri in 8 uomini. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il direttore di gara è stato fermato per un mese dai vertici dell’AIA e dal designatore Gianluca Rocchi (non è la prima volta che gli capita in questa stagione).

Bocciatura dunque per il fischietto, al quale sono stati riconosciuti parecchi errori: su tutti il cartellino rosso rivolto nei confronti di Guendouzi e il fatto di non aver fermato il gioco quando Castellanos era per terra (da lì nasce il rosso a Pellegrini). Giudicata positiva soltanto la sua decisione nel contatto in area tra Maignan e Castellanos.