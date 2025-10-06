Lazio Milan Coppa Italia: data e orario degli ottavi di finale

Lazio Milan Coppa Italia: ecco quando si giocherà l’ottavo di finale del torneo!

La Lega Serie A oltre agli anticipi e i posticipi del campionato ha diramato date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan di Massimiliano Allegri sarà impegnato allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Questo il programma completo degli ottavi di finale di Coppa Italia:

Juventus-Udinese martedì 2 dicembre ore 21:00

Atalanta-Genoa mercoledì 3 dicembre ore 15:00

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18:00

Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre ore 21:00

Bologna-Parma giovedì 4 dicembre ore 18:00

Lazio-Milan giovedì 4 dicembre ore 21:00

Roma-Torino martedì 13 gennaio ore 21:00

Fiorentina-Como martedì 27 gennaio ore 21:00

Quello tra Lazio e Milan è l’unico “big match” dell’ottavo turno di campionato.