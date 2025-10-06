Connect with us

News

Lazio Milan Coppa Italia: data e orario degli ottavi di finale

Calciomercato News

Mercato Milan, primi approcci con Bernardo Silva: nessuna trattiva concreta al momento ma... Spunta lo scenario per giugno

Calciomercato News

Dybala, futuro sempre più incerto alla Roma: rinnovo non scontato, possibile suggestione Milan? Cosa può succedere

News

Cardinale diventa cittadino italiano? Proposta del Consiglio dei Ministri: tutti i motivi alla base dell'iniziativa legata al proprietario del Milan

Calciomercato News

Calciomercato Milan, i rossoneri ripensano a Zirkzee? Operazione possibile solo in prestito ma l'affare può decollare solo a queste condizioni. Ecco quali

News

Lazio Milan Coppa Italia: data e orario degli ottavi di finale

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

coppa italia

Lazio Milan Coppa Italia: ecco quando si giocherà l’ottavo di finale del torneo!

La Lega Serie A oltre agli anticipi e i posticipi del campionato ha diramato date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan di Massimiliano Allegri sarà impegnato allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Questo il programma completo degli ottavi di finale di Coppa Italia:

  • Juventus-Udinese martedì 2 dicembre ore 21:00
  • Atalanta-Genoa mercoledì 3 dicembre ore 15:00
  • Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18:00
  • Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre ore 21:00
  • Bologna-Parma giovedì 4 dicembre ore 18:00
  • Lazio-Milan giovedì 4 dicembre ore 21:00
  • Roma-Torino martedì 13 gennaio ore 21:00
  • Fiorentina-Como martedì 27 gennaio ore 21:00

Quello tra Lazio e Milan è l’unico “big match” dell’ottavo turno di campionato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.