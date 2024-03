Lazio Milan, CONFERMATE le squaliche per Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo gli episodi dell’Olimpico

Il Giudice Sportivo, al termine della 27esima giornata di Serie A, ha confermato le squalifiche dei tre calciatori della Lazio espulsi durante la sfida contro il Milan: Matteo Guendouzi, Adam Marusic e Luca Pellegrini.

Un turno di stop per il terzino italiano, una per il terzino montenegrino e due turni per l’ex Marsiglia. Marusic, inoltre, ha ricevuto un’ammenda di 5 mila euro per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un’espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di

gara.