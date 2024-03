Lazio Milan, per l’AIA sono corrette le due decisioni più incandescenti di Di Bello: ecco quali e i dettagli sugli episodi del match dell’Olimpico

Secondo quanto riportato dal Il Giornale, per l’AIA sono state ritenute corrette le due decisioni più incandescenti di Di Bello nella sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan.

Le decisioni in questione sono le seguenti: niente rigore per il contatto Maignan-Castellanos e doppio giallo inevitabile per Pellegrini perché il gioco non era fermo. C’è da precisare però che anche ai vertici dell’AIA non è piaciuto l’arbitro di Brindisi, in particolare la sua gestione generale della partita e dei cartellini con 11 ammonizioni e tre espulsioni.