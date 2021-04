Lazio, un tesserato positivo al Coronavirus: l’annuncio della moglie

Come annunciato dalla moglie Gaia Lucariello su Instagram, Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid 19 insieme alla famiglia

Arriva anche la conferma da parte della moglie Gaia Lucariello sui social: Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è risultato positivo al Covid-19. La società aveva annunciato pochi minuti fa la positività di un membro dello staff e adesso è arrivata la conferma anche dell’identità.

La moglie del Mister lo ha annunciato con una storia sul proprio profilo Instagram, in cui ha confermato le voci degli ultimi minuti. «Ciao a tutti… Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio!» ha scritto Lady Inzaghi. Un augurio di pronte guarigione all’allenatore della Lazio e a tutta la sua famiglia.