Lazetic Milan, contatti in corso per la cessione a titolo definitivo! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul mercato rossonero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo autorevole sito, il Milan e l’Aberdeen sarebbero in contatto avanzato per il trasferimento di Marko Lazetic, giovane attaccante classe 2004. Il serbo, attualmente fuori dai piani del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, si sta allenando con il Milan Futuro in questa prima fase della stagione, in attesa di definire il suo futuro.

L’interesse del club scozzese per Lazetic non è una novità. Già lo scorso gennaio, l’Aberdeen aveva tentato di assicurarsi le prestazioni del promettente centravanti quando questi era in prestito al Bačka Topola, squadra della massima serie serba. I tentativi precedenti non erano andati a buon fine, ma ora la situazione sembra essere cambiata radicalmente.

Il club di Via Aldo Rossi, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore tornato a guidare il Diavolo, e la direzione sportiva di Igli Tare, l’esperto dirigente albanese che ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo dei rossoneri, sembrerebbe infatti aver aperto alla cessione a titolo definitivo di Lazetic. Questa mossa strategica consentirebbe al Milan di monetizzare un giocatore che non rientra nei piani attuali, ma senza perdere completamente il controllo sul suo potenziale futuro.

Un elemento cruciale nell’operazione sarebbe la volontà del Milan di mantenere una percentuale sulla futura rivenditadel giocatore. Questa clausola permetterebbe ai rossoneri di beneficiare di un’eventuale esplosione di Lazetic in futuro, garantendo un guadagno extra in caso di un ulteriore trasferimento. Si tratta di una pratica sempre più comune nel calciomercato moderno, che permette ai club di tutelarsi sugli investimenti giovanili.

Dal punto di vista statistico, la scorsa stagione di Lazetic con la maglia del Bačka Topola ha visto il giovane attaccante collezionare 43 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno però solo 3 gol. Numeri che suggeriscono un periodo di adattamento e forse la necessità di un ambiente diverso per esprimere appieno il suo talento. Il trasferimento in Scozia, in un campionato fisico e competitivo come la Scottish Premiership, potrebbe rappresentare la svolta definitivaper la sua crescita professionale.

Il futuro di Lazetic sembra quindi sempre più lontano da Milano, con l’Aberdeen che si profila come la destinazione più probabile per il giovane attaccante serbo. Le prossime settimane saranno decisive per definire i dettagli finali di questa potenziale operazione di mercato che potrebbe segnare una nuova fase nella carriera del giocatore e permettere al Milandi proseguire nella sua opera di razionalizzazione della rosa.