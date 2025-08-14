Lazetic Milan, l’attaccante verso l’addio definitivo al club rossonero: cifre e formula dell’operazione

Lazetic Milan, la punta è vicinissima all’addio a titolo definitivo al club rossonero: cifra e formula dell’operazione

Marko Lazetic, l’attaccante serbo che non è mai riuscito a imporsi con la maglia rossonera, è ormai a un passo dall’addio definitivo al calciomercato Milan. Dopo una serie di prestiti che lo hanno visto girare per l’Europa tra Altach, Fortuna Sittard e Backa Topola, il giovane calciatore, attualmente aggregato al Milan Futuro, è pronto a intraprendere una nuova avventura in Scozia, con l’Aberdeen che si appresta ad accoglierlo a titolo definitivo.

La notizia, riportata da calciomercato.com, sottolinea come il Milan abbia ormai raggiunto un’intesa di massima con il club scozzese per la cessione di Lazetic. La formula dell’operazione è decisamente interessante e riflette la volontà del Milan di liberarsi di un ingaggio e, al contempo, mantenere un potenziale profitto in futuro. Si parla infatti di un trasferimento a titolo definitivo gratuito, il che significa che l’Aberdeen non verserà alcuna somma nell’immediato per acquisire il cartellino del giocatore. Tuttavia, il Milan si è assicurato una clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Questa percentuale, seppur non garantendo un introito immediato, potrebbe rivelarsi vantaggiosa qualora Lazetic riesca a esplodere in Scozia e venga ceduto in futuro per una cifra consistente.

L’avventura di Lazetic al Milan è stata caratterizzata più da aspettative che da concretezza. Arrivato con la fama di giovane talento, non è mai riuscito a trovare spazio in prima squadra, complice anche una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo. I prestiti successivi, volti a fargli maturare esperienza e garantirgli minutaggio, non hanno prodotto i risultati sperati, rendendo sempre più evidente la sua posizione di esubero nella rosa rossonera.

Questa cessione si inserisce in un contesto di riflessione e ristrutturazione per il Milan, che sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta cercando di plasmare una squadra sempre più competitiva e funzionale alle esigenze tattiche. La gestione di Tare, notoriamente attenta ai bilanci e alla ricerca di opportunità di mercato, trova in questa operazione un esempio della sua filosofia: liberare risorse da giocatori che non rientrano nei piani e, al contempo, cercare di massimizzare il potenziale economico anche da situazioni complesse.

Per Lazetic, il trasferimento all’Aberdeen rappresenta una nuova chance per rimettersi in gioco e dimostrare il suo valore. Il campionato scozzese, seppur meno blasonato della Serie A, offre un ambiente in cui il giovane attaccante potrà trovare maggiore continuità e provare a esprimere il suo potenziale inespresso. La formula particolare dell’accordo, con la percentuale sulla futura rivendita, è un chiaro segnale che il Milan, pur non credendo più nel suo impatto immediato, non esclude che il suo futuro possa essere brillante.

L’ufficialità del trasferimento è attesa a breve, e con essa si chiuderà un capitolo, forse un po’ deludente, della carriera di Marko Lazetic al Milan, aprendone uno nuovo e, si spera per lui, più fortunato in Scozia.