Lazetic Aberdeen, manca solo l’ufficialità: il serbo vola in Scozia per visite e firma

Lazetic Aberdeen, affare in chiusura: il serbo è pronto alla firma

Un altro giovane talento saluta il Milan in questa sessione di calciomercato. Si tratta di Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004, che è in procinto di trasferirsi in Scozia. Le notizie, diffuse dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo account X (ex Twitter), confermano che il giocatore è pronto a iniziare una nuova avventura. Lazetic si trasferirà all’Aberdeen, club della Scottish Premiership, con una formula che riflette la strategia del Milan di mantenere un controllo sul futuro dei suoi giovani più promettenti.

Secondo Di Marzio, l’operazione è ormai definita: Marko Lazetic lascerà il club rossonero a titolo gratuito. Tuttavia, il Milan si è assicurato una percentuale sulla futura vendita del giocatore. Questo dettaglio è fondamentale e dimostra l’approccio lungimirante del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che, insieme al neo allenatore Massimiliano Allegri, sta plasmando una squadra in linea con le esigenze tecniche e finanziarie del club. La decisione di cedere il giovane attaccante a titolo gratuito, pur mantenendo una fetta sui futuri guadagni, permette al Milan di non appesantire il proprio bilancio e, allo stesso tempo, di beneficiare di un’eventuale esplosione del giocatore in un campionato differente.

L’iter per il trasferimento di Lazetic è già avviato. Come riportato da Di Marzio, l’attaccante serbo sarà in Scozia nella giornata di oggi, 16 agosto, per sostenere le visite mediche. L’appuntamento è fissato per domani, 17 agosto, un passo formale che sancirà il suo passaggio all’Aberdeen. Questa mossa di mercato, sebbene non clamorosa, è significativa. Dimostra la volontà del Milan di alleggerire la rosa, offrendo ai giovani meno utilizzati la possibilità di trovare spazio e maturare in altri contesti.

Lazetic, arrivato al Milan con grandi aspettative, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile in prima squadra, complice la forte concorrenza e le difficoltà di adattamento a un nuovo campionato. L’esperienza scozzese gli offrirà la vetrina necessaria per mostrare il suo valore e, chissà, magari un giorno tornare in un grande campionato europeo. La scelta dell’Aberdeen appare sensata: un club ambizioso, ma con meno pressioni rispetto a una big della Serie A, dove Lazetic potrà esprimere al meglio il suo potenziale. Il Milan, da parte sua, continua il suo processo di ricostruzione, con Igli Tare e Massimiliano Allegri che lavorano per costruire una squadra solida e competitiva, facendo anche scelte difficili ma necessarie per il futuro del club.