Lautaro Martinez: «Il Milan è in testa, noi dobbiamo solo vincere e sperare che perdano punti». Le parole dell’attaccante nerazzurro sulla lotta scudetto contro i rossoneri

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro l‘Udinese. Le sue parole sulla lotta scudetto contro il Milan:

«Non c’era pressione, dobbiamo fare il nostro lavoro e pensare alla prossima partita e vincere. Siamo dietro e dobbiamo solo vincere. Non so chi è favorito, so che loro sono in testa e noi dobbiamo rincorrere. Dobbiamo vincere le nostre partite e sperare che perdano punti»