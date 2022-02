L'appello del giornalista: «Arbitri esperti per le partite dei top club. I giovani cresceranno...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Nino Minoliti, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, lancia un appello per il finale di stagione

Il giornalista Nino Minoliti, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, lancia un appello per il finale di stagione:

«Dopo Milan-Udinese, sia Paolo Maldini sia Stefano Pioli si sono molto lamentati per la direzione arbitrale nel suo complesso (campo e Var). Ora per carità, qui non si vuole buttare la croce addosso a nessuno. E bene fecero Ibra, Romagnoli, Hernandez e gli altri che andarono a rincuorare l’arbitro Serra, parecchio provato per quel fischio fuori tempo che aveva negato ai rossoneri la vittoria sullo Spezia. Ma alla situazione eccezionale che stiamo vivendo in questa stagione, bisogna rispondere in modo adeguato e l’unica maniera che ci viene in mente è quella dettata dal buon senso: le partite che riguardano l’alta classifica devono essere affidate agli arbitri più esperti, quelli di caratura internazionale, quelli più avvezzi a gestire situazioni così cariche di ricadute. In una parola: ai migliori. Siano essi in campo o davanti ai monitor. I giovani, in quanto tali, avranno tempo e modo di crescere. Certo, pure i big sbaglieranno. Ma almeno tutti saranno sicuri che di più non si poteva avere. E non è soltanto una consolazione. È molto di più: è una garanzia».