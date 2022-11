Laporta sulla Superlega: «E’ una grande opportunità». Le parole del presidente del Barcellona

Laporta è tornato a parlare della Superlega ai microfoni di Sport. Ecco le parole del presidente del Barcellona:

«La Super League è una grande opportunità. Ma tutte le parti in causa potranno vincere solo attraverso il dialogo. La Super League punta a migliorare il calcio, a lottare per la sostenibilità del calcio, perché i club escano da un momento di forte difficoltà e possano essere sempre più competitivi e avere più risorse. La Super League sarà come una Champions League molto migliorata, basata sulla meritocrazia, senza discriminazioni di club, ma con garanzie e regole che consentiranno di avere più risorse. Un importante passo in avanti è stato fatto con l’incontro fra il CEO della Super League Bernd Reichart e il presidente UEFA Aleksander Ceferin».