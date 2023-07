Laporta su Kessie: «Futuro? Non lo so, ecco cosa penso». Le parole del presidente del Barcellona sul futuro dell’ex Milan

Joan Laporta, tra i tanti argomenti trattati ai microfoni di La Vanguardia, ha parlato di Kessie. Ecco le parole del presidente del Barcellona sull’ex Milan:

«Il futuro di Kessie? Non lo so, se vorrà andare via lo rispetteremo. Ma penso che potrebbe essere molto utile al Barcellona».