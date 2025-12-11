Landucci talismano del Milan: lo score parla chiaro, Allegri può dormire sonni tranquilli. Il dato

Landucci è il vero e proprio talismano del Milan: in assenza di Allegri sono quattro su quattro le vittorie dello storico vice

Marco Pasotto, giornalista di Gazzetta.it, ha sottolineato con la giusta dose di ironia l’incredibile score di Marco Landucci, il vice di Massimiliano Allegri, ormai diventato un vero e proprio amuleto per il Milan.

Nonostante Landucci abbia ammesso di essere «più contento quando c’è il capo» e di non amare i riflettori, i numeri parlano chiaro: quarta partita stagionale in panchina al posto dello squalificato Allegri, e quarto successo. Le vittorie si contano tra Coppa Italia (Bari e Lecce) e Campionato (Udine e Torino). Insomma, come ironizza Pasotto, «quando Max si ritrova in castigo, il problema è superabile».

Landucci talismano del Milan e la vittoria sporca a Torino

La serata torinese regala al Milan molte note positive che vanno oltre la semplice riconquista della vetta della classifica. La squadra ha vinto una di quelle «partite sporche» che erano state esplicitamente richieste da Allegri.

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico rossonero aveva criticato la sua squadra definendola «bellina ma poco cattiva»: stavolta, la squadra ha mostrato «esattamente il contrario».

Uscire con i tre punti dall’Olimpico Grande Torino non è solo un risultato sportivo, ma anche la rottura di uno storico tabù: prima di questa partita, il Milan aveva ottenuto una sola vittoria in 12 anni in casa granata.

La vittoria è un’ottima notizia anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, segnati dalle sconfitte di Roma, Como e Juve, e dal pareggio del Bologna, consolidando la posizione del Diavolo in testa.