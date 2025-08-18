Landucci a Milan Tv: «Aria buonissima a Milanello, ecco perchè abbiamo deciso di togliere Leao»

Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria contro il Bari in Coppa Italia

Il Milan prosegue il suo cammino in Coppa Italia, superando il Bari con un solido 2-0 e guadagnando l’accesso ai prossimi turni. A commentare la vittoria ai microfoni di Milan TV è stato Marco Landucci, vice-allenatore rossonero, che ha condiviso le sue impressioni sulla prestazione della squadra e sull’atmosfera all’interno del gruppo. Le sue parole arrivano in un momento cruciale per il Milan, che sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, sta cercando di definire la propria identità per la stagione 2025/2026.

Landucci sull’Importanza della Vittoria e il Supporto dei Tifosi

Il successo contro il Bari, sebbene atteso, è stato accolto con soddisfazione all’interno del Milan. Landucci ha sottolineato l’importanza di iniziare il percorso in coppa con il piede giusto, evidenziando la professionalità e l’applicazione dei giocatori. “Quando si vince si è soddisfatti. Abbiamo interpretato bene la partita, gara seria con i ragazzi che hanno seguito le indicazioni del mister. Vincere ci fa star meglio, da domani penseremo alla prossima partita”, ha dichiarato Landucci, ribadendo la mentalità vincente che la società vuole inculcare. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al pubblico di San Siro, accorso in massa per supportare la squadra: “Grazie al pubblico, 70mila persone per Milan-Bari”, ha aggiunto il vice-allenatore, riconoscendo l’importanza del dodicesimo uomo in campo. Questo entusiasmo dei tifosi è un segnale positivo per la stagione imminente, che si preannuncia ricca di sfide sia in campionato che nelle competizioni europee, con l’obiettivo primario di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Un Gruppo Solido e Professionale: La Visione di Allegri e Tare

L’atmosfera all’interno dello spogliatoio rossonero è un altro punto su cui Landucci si è soffermato, descrivendo un ambiente sereno e altamente professionale. “Ho trovato un ambiente di ragazzi perbene, professionisti. Che si sono messi a disposizione. C’è una buonissima aria a Milanello, mai sentito nessuno lamentarsi. Poi sono i risultati che contano ma ci sono belle cose”, ha affermato. Queste parole sono un chiaro segnale della positività che si respira a Milanello, un fattore cruciale per il successo di una squadra. La sinergia tra la nuova dirigenza, guidata dal DS Igli Tare, e lo staff tecnico di Massimiliano Allegri sembra aver creato un clima ideale per lo sviluppo e la crescita dei giocatori. La costruzione di un gruppo unito e orientato agli obiettivi è stata una priorità per Allegri e Tare fin dal loro insediamento, e le parole di Landucci confermano che il lavoro sta dando i suoi frutti. La disciplina tattica, l’impegno costante e la dedizione sono le pietre angolari su cui il nuovo Milan intende costruire il proprio futuro di successi.

Leao: Un Allarme da Valutare in Ottica Allegri-Tare

Una nota di preoccupazione al termine della partita è stata l’uscita anticipata di Rafael Leao per infortunio. Landucci ha fornito un primo aggiornamento sulla situazione dell’attaccante portoghese: “Dobbiamo valutare nei prossimi giorni, abbiamo preferito levarlo per non rischiare più di tanto”. La gestione degli infortuni sarà un aspetto cruciale per il Milan in questa stagione, dato il calendario fitto di impegni. La salute dei giocatori chiave, e in particolare quella di un talento cristallino come Leao, è una priorità assoluta per lo staff medico e per la dirigenza. Il binomio Allegri-Tare dovrà monitorare attentamente la situazione e, se necessario, intervenire sul mercato per garantire una copertura adeguata in tutti i ruoli. La profondità della rosa è infatti un elemento fondamentale per affrontare al meglio le diverse competizioni e per raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati dalla società. L’attenzione sarà massima nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio di Leao e per definire i tempi di recupero, con la speranza che possa tornare presto a disposizione del Mister Allegri.

Fonte: Dichiarazioni di Marco Landucci a Milan TV.