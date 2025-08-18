Landucci non ha alcun dubbio: questa cosa non è stata fatta bene dal suo Milan contro il Bari. Le ultimissime sui rossoneri

L’esordio stagionale del Milan si è aperto con una vittoria solida per 2-0, in una partita di Coppa Italia contro il Bari. A dirigere la squadra dalla panchina, a causa della squalifica di Massimiliano Allegri, c’era il suo vice di fiducia, Marco Landucci. Al termine del match, Landucci ha commentato la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Mediaset, mostrando grande soddisfazione per l’impegno dei suoi giocatori.

“È stato un buonissimo atteggiamento,” ha dichiarato Landucci, sottolineando come la squadra abbia interpretato al meglio le direttive dello staff tecnico. “La squadra ha interpretato bene quello che doveva fare, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo, ma la squadra ha fatto una partita seria.” Le sue parole riflettono un mix di soddisfazione per la prestazione e consapevolezza che c’è ancora margine di miglioramento. Il tecnico ha evidenziato la solidità difensiva e la disciplina mostrata in campo, elementi che hanno permesso di portare a casa il risultato nonostante alcune imprecisioni in fase offensiva.

La vittoria per 2-0 è un segnale incoraggiante per il Milan e per il suo nuovo ciclo sotto la guida di Allegri, che inizia così con il piede giusto. L’unità del gruppo e la capacità di adattarsi anche senza il proprio tecnico titolare sono state le chiavi del successo. L’atteggiamento serio e concentrato dei giocatori, elogiato da Landucci, è la base su cui la squadra può costruire una stagione di successi e ambizioni.