L’agronomo di San Siro: «Gli infortuni non c’entrano, il campo una scusa facile»

Le parole di Giovanni Castelli, agronomo di San Siro, intervistato dal Corriere della Sera:

LAVORI – «Ieri abbiamo rimosso tutta la parte calpestabile, circa quattro centimetri. Storicamente le prendevamo in un vivaio di Locate Triulzi solo che per l’erba, come per il grano e i bambini, ci vogliono 9 mesi. Questa volta abbiamo dovuto organizzare il trapianto senza preavviso » .

SICUREZZA E INFORTUNI – «Era sicuro lo confermano i parametri che misuriamo ogni settimana: gli infortuni non c’entrano. La realtà è che quando un campo è bello è inattaccabile, quando è ridotto così diventa una scusa facile»

DERBY – « Vi garantisco che il derby si giocherà su un campo tirato a lucido, perfetto »