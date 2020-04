L’agente di un rossonero: «Il suo futuro sarà ancora nel Milan»

L’agente di un giocatore del Milan ha voluto parlare in merito al futuro del suo assistito e se resterà in rossonero

Ecco le parole dell’agente di Kessie ai microfoni di calciomercato.com sul futuro al Milan suo assistito.

«Quando abbiamo accettato la proposta del Milan, lo abbiamo fatto perché questo è un club che ha sempre significato molto per noi. Adesso c’è un progetto in via di sviluppo e per questo motivo il presente mi induce a pensare che anche il futuro possa essere a tinte rossonere. Siamo in una delle società più importanti al mondo, che sicuramente non vive il momento di maggiore splendore, ma che intende rilanciarsi al più presto»