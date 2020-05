L’agente del terzino del Milan: «Cessione? Le richieste ci sono»

L’agente del terzino del Milan ha voluto raccontare le vicende di calciomercato attorno al suo assistito e cosa accadrà in estate

Ecco le parole dell’agente di Laxalta a calciomercato.com in merito al futuro del suo assistito e il rientro a gennaio al Milan.

La Russia – «Spartak Mosca? Nulla di concreto ancora ma posso confermare l’interesse. Diego ha sempre avuto estimatori in Russia: ci sono richieste di informazioni, consultazioni ma ancora nulla di concreto. Posso assicurarle che non c’è nulla di avanzato, ma solo una conoscenza delle intenzioni e di come il ragazzo si trova al Milan»

Rientro a gennaio in rossonero – «In estate c’erano diverse squadre che erano interessate alla situazione di Diego. Io credo che questa sia una cosa positiva, vuole dire che si tratta di un giocatore di valore. Chiaramente la nostra scelta di andare Torino era stata molto ponderata: il Milan aveva tre laterali sinistri e allora la soluzione migliore era quella di andare a giocare in granata. La partenza di Rodriguez ha cambiato tutto: il Milan ci ha chiamato subito, chiedendoci la disponibilità a tornare. Diego ha detto subito di sì senza alcuna remora, è legato al club. Senza dimenticare che ha un contratto con i rossoneri fino al 2022»

La volontà di Laxalt – «Sta bene, è tornato con voglia di fare e dimostrare. La sua idea sarebbe quella di proseguire al Milan rispettando il contratto. Se poi dovesse arrivare un’offerta interessante allora la analizzeremo con la società»