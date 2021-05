La Serie A 2021/22 prende forma: rese note tutte le date

La Serie A 2021/22 prende forma: rese note le date di inizio e fine del prossimo campionato italiano. Novità Coppa Italia

La Serie A 2021/22 prende forma. Sono state rese note le date di inizio e fine per il prossimo campionato italiano. Riflettori che si accendono dal 22 agosto (a circa un mese dalla conclusione di EURO 2020) e si spengono il 22 maggio.

Novità per quanto riguarda la Coppa Italia. Alla competizione nazionale prenderanno parte solamente le squadre di Serie A e Serie B (40 in totale, di cui 12 club di A subito in campo).