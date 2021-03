La rivelazione di Canovi: «Belotti costa troppo per la Roma»

L’agente Canovi ha parlato delle operazioni di mercato che potrebbero caratterizzare la Serie A: le sue dichiarazioni

Dario Canovi, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono Sport delle operazioni di mercato che potrebbero caratterizzare la Serie A.

«Indipendentemente dall’eventuale nuovo tecnico della Roma, credo che Dzeko sarà ceduto. Togliersi un ingaggio importante e prendere un attaccante più giovane, è un’operazione che può fare. In porta ci sono tanti bravi portieri come Gollini, Musso, Audero, Cragno, è un ruolo che va rinforzato. Anche in Europa ci sono una serie di portieri molto bravi, basta saperli cercare. Riporterei Scamacca. Belotti? Costa un sacco di soldi, penso che devi pensare di sborsare 40-50 milioni di euro e mi sembra complicato».

Belotti è finito anche nel mirino del Milan, molto interessato a portare il Gallo a Milanello da giugno.