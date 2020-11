La nuova sfida di Rafael Leao: durare tutti i novanta minuti

La nuova sfida di Rafael Leao sarebbe durante novanta minuti totali. Purtroppo il portoghese sino a questo momento…

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Rafael Leao ha un piccolo difetto nella sua carriera in rossonero: dura solamente 45 minuti. Il portoghese disputa una prima parte di gara sempre spettacolare, a suon di gol o assist, per poi sgretolarsi nella seconda parte del match.

Gli esempi sono tanti: uno di questi l’ultima partita tra Milan ed Hellas Verona: l’ex Lilla, una volta entrato Rebic, è stato spostato a destra da Stefano Pioli e il numero 17 rossonero ha smesso di brillare. Una spina che occorre togliere immediatamente per il salto di qualità definitivo.