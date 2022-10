La classifica di Serie A aggiornata dopo il successo del Napoli contro il Sassuolo

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria del Napoli per 4 a 0 sul Sassuolo: alle 18 toccherà alla Juventus. I dettagli

Alle ore 15:00 è andato in scena in vero e proprio massacro da parte del Napoli sul Sassuolo, match terminato per 4 a 0. Ecco di seguito la classifica di Serie A aggiornata:

Napoli 32*

Milan 26

Lazio 24

Atalanta 24

Roma 22

Udinese 21

Inter 21

Juventus 19

Sassuolo 15*

Torino 14

Salernitana 13

Empoli 11

Bologna 10

Fiorentina 10

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Sampdoria 6

Hellas Verona 5

Cremonese 4