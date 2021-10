Kuipers: «Quella volta sbagliai a espellere Ibra. Var indispensabile»

L’ormai ex arbitro Kuipers ha ricordato un’espulsione eccessiva che comminò a Ibrahimovic. E sul Var nessun dubbio: «Indispensabile»

Bjorn Kuipers ha chiuso la sua carriera da arbitro alla grandissima: dirigendo alla perfezione la finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia che ha visto trionfare. Questa sera l’olandese verrà premiato col premio Campanati come miglior arbitro dell’Europeo. L’ormai ex fischietto ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

«Errore che più ricordo? Intanto la partita perfetta è quasi impossibile da trovare. Beh se devo pensare a un mio errore tecnico torno agli ottavi di Champions 2015, Chelsea-Psg. Ibrahimovic entrò duro in ritardo su Oscar io lo sanzionai con un rosso diretto. A velocità normale nessuno avrebbe avuto dubbi, i replay mostrarono che un giallo sarebbe stato più che sufficiente. Per questa ragione non ho mai avuto neanche un dubbio sul Var. Anzi, quando la usai la prima volta dissi ai responsabili: “Non possiamo più farne a meno”. Come si può non volere qualcosa che corregge un errore evidente compiuto di fronte a migliaia di occhi? La tecnologia c’è e funziona, non va cambiata, ora serve solo il tempo per imparare a usarla sempre meglio».

