Krunic out, chi lo sostituirà nei prossimi impegni? L’annuncio di Pioli

Krunic out, chi sostituirà il centrocampista del Milan nei prossimi impegni? L’annuncio di Pioli in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, Pioli ha parlato anche di come verra sostituito Krunic nelle prossime sfide del Milan. Le sue parole.

VICE KRUNIC PROSSIMI IMPEGNI – «Ho visto Musah in Nazionale in quella posizione, Reijnders non voglio toglierlo da quella posizione perché ci dà tanto. Musah è entrato bene e lui con Adli sono le alternative di Krunic più che Reijnders. Non ho ancora pensato alla Lazio e poi ci sarà il Dortmund, da sabato a mercoledì vedrò bene. Magari con il muro giallo posso cambiare, devo vedere la gara con la Lazio e la condizione dei giocatori»

